【即市分析】滙豐再被「空軍」睇中？

東方產經專欄作者桃桃：中美貿易戰仍未有解決迹象，港股近月持續受壓，重磅股滙豐控股(00005)股價亦由上月初高位約70元水平反覆向下，惟跌至去年11月至今的上落區間底部約63元水平現承接，現價已重上64元水平。



不過，股價反彈背後似乎有「空軍」正蠢蠢欲動。數據顯示，該股最近兩日沽空轉趨活躍，其沽空金額由上周五的2.6億元，逐步增至本周一、周二的2.8億元及3.3億元，昨日仍錄得3.1億元，沽空比率已連續兩日升至33%水平以上，為過去兩個月最高。



睇番過去一年，滙控曾於去年10月以及今年2月，分別兩次受到「空軍」襲擊，當時均拖累股價一度受壓，去年10月更幾乎失守60元關，今次沽空活動再趨活躍，會否對股價造成另一番沽壓？此風險不得不防，反正現時大市飄忽，暫不是入貨好時機。

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