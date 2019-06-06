港股格局：許繹彬料恒指反彈乏力

假期前夕，港股窄幅上落。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，如說美國現正操控全球股市、債市及外匯市場，相信現階段無人反對。目前貿易戰陰霾不散，利好消息的支持力度似煙花效果，料港股反彈力難持久。



他續指，上月初，當全球股市歌舞昇平之際，美國狂人、總統特朗普突然在社交平台突然宣布向中國徵收25%關稅，單談港股就因此一個月內下挫3,000多點，更跌穿二萬七重要關口，且成交不斷萎縮，股民幾近絕望之際；聯儲局主席鮑威爾近日突然暗示下半年美息不升反減，刺激美股市調頭向上，大升512點，但對港股而言好像只是一陣虛火，一度升穿27,000點，但瞬間又再返回26,800水平。



中美拳來腳往對經濟的負面衝擊不言而喻，若繼續爭持下來，終究沒有贏家，只是哪一方輸得少而已。夾在中間的香港，首季GDP已跌至十年最差的0.6%，恒指今年以來的升幅已蒸發得七七八八，五窮月慘淡收場，踏入「六絕月」投資者仍然相當虛怯，升市往往遇上沉重沽壓，形成「彈極唔起」的致命一擊。



中美領導人近期在外交戰上頻頻出招以拉攏盟友，習總日內就應普京之邀赴俄羅斯進行國事訪問，另一邊廂，特朗普飛完東瀛與安倍會面後，馬不停蹄奔赴英國與女王進餐，如今又身在法國訪問。兩巨頭會否在月底舉行的G20峰會中，如期見面暫不得而知，但不明朗因素實非習特一兩次會面即可談攏掃除。



A股市場表現亦乏善可陳，隨著上交所科創板股票上市委員會首次審議，暫有3家科創企業申請上市，冀為平淡的市況帶來生氣。同時，富時羅素本月21日將A股納入其全球股票指數系列，首階段完成後，A股在富時羅素新興市場的比重達5.57%，屆時「入富」將帶來100億美元（約690億元人民幣）淨被動資金流入。這是貿易戰爆發後，A股繼MSCI明晟之後，再次迎來新資金活水。希望可為內地股市沖喜一下。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

