5G發牌：黃偉豪料短線炒完　待1.8吸鐵塔

內地官媒指，工信部周四正式向中國電信(00728)、中國移動(00941)、中國聯通(00762)及中國廣電發放5G商用牌照，不過5G概念股未見受惠。上述三間電訊營運商個別發展，近期被熱炒的相關設備股更「見光死」下跌，中國鐵塔(00788)跌超過3%、中興通訊(00763)下挫4%、京信通信(02342)跌約3%、長飛光纖光纜(06869)亦跌逾1%。



中民證券(香港)研究部董事黃偉豪表示，資金很「聰明」，當早幾日傳出5G發牌消息，中國鐵塔由1.7港元水平炒至2元，短短3日升了17%，「點都夠數」。當發牌變成事實，資金傾向先行離場，反映這個板塊短線炒作差不多。



他補充，雖然有傳5G或於10月前正式商用，基站建設繼續，對5G設備股中長線而言利好，盈利前景正面。但投資者要留意5G發牌後，未來挑戰仍存。因華為事件一日未解決，仍有機會拖慢5G在內地發展。



談及5G受惠股，他偏好設備股如中國鐵塔和中興通訊，例如鐵塔可考慮回落至1.8元之下吸納，但當回升至2元以上會遇上較多蟹貨鬆綁的壓力。至於電訊營運商如中移等，他料受惠不大，因不僅5G初期投資多，5G初期的收費有機會低過4G的計劃，實際上有損其盈利。



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