【即市分析】憧憬美國減息　航空股值博嗎？

東方產經專欄作者股博士：美國聯儲局主席鮑威爾暗示會減息，美股氣氛一度回暖。不過，所謂「有機必有危」，連全球大國都話經濟差要減息，反映環球經濟前景不妙，大家都係做好「未來冇好日子過」的心理準備！



若然美國減息，咁又有乜板塊值得博呢？講真，美元早前升唔少，主因中美貿易戰持續，加上避險資產--黃金又唔見有起色，惟有湧入美元，這從美國長短期債息均反覆向下可見一斑。不過，債息去到某個「平衡點」，相信就難以再大幅向下(除非發生核爆式經濟事件)。所以在美息回落的誘因下，美元未來有機會轉為橫行甚至回軟，對資本開支主要為美元的中資航空股有利。(航空服務板塊追蹤：https://bit.ly/2mXVNOY )



從基本面分析，市場早前憂慮美元持續升值，或增加作為資本開支的航空企業成本，加上油價反覆走高，使一眾航空股股價持續「低飛」。不過，如今又可能醞釀轉邊，美國減息，美元轉弱，加上油價自高位回調(紐約期油現處報53.1美元水平，以4月高位66美元計已累跌約19%)，並減少主要營運成本支出。



大行摩根大通早前就發表報告指，受中美貿易戰升溫影響，中資航空股股價顯著向下，估值更顯吸引。該行預期中國國航(00753)於2019財年盈利增長可達67%，加上集團可在即將開幕的北京大興國際機場營運，故將其評級上調至「增持」，目標價則降至9.6元。另外，該行亦推介中國東方航空(00670)及中國南方航空(01055)，但就認為東航A股估值較高，再升空間有限。



走勢上，國航、東航及南航三者股價皆自4月初開始拾級而落，不過5月中開始跌勢喘定，走勢改善，建議納入觀察名單，若任何其中一隻航空股起動，股價重上20日線(三者分別為7.4元、4.4元及5.2元)之上，皆值得小注跟勢上車炒一轉。

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