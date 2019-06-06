貿戰升級：ING、花旗警告全球經濟恐陷金融危機以來最差

繼摩根士丹等大行唱淡經濟前景，荷蘭國際集團(ING)、花旗亦加入睇淡行列。ING在其最新報告警告，如果中美貿易戰進一步升級，全球貿易有機會遭遇金融危機以來最差的年度景況。



該行預測了多個情景，最差的情況是貿易戰再升級，且最終未能達成協議，2019年全球貿易將僅增長0.1%，即幾近停滯，2020年料只升0.6%。如果美國對所有中國貨，以及來自歐洲和日本的進口汽車加徵關稅，估計今年全球貿易將僅增長0.2%。而最樂觀的估計是美國不加徵關稅，並與其他經濟體達成貿易協議，預計全年貿易增長0.5%，2020年會出現補償性增長，貿易增速料達約2%。



另外，花旗集團經濟學家表示，如果爆發全面的全球貿易戰，全球經濟年增速1年後可能會下降至2%左右，將是金融危機後最弱的水平，因為實施關稅會損害金融市場和商業信心。



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