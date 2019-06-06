港股格局：郭家耀料反彈動力有限

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，雖然美股連升兩日，惟外圍目前炒作早已預期的減息因素、中美貿易戰仍在觀望月尾兩個元首會否會面，加上美國及墨西哥貿易摩擦短期未見解決迹象，將繼續困擾外圍，料港股反彈動力有限，短期走勢未見改變，預期恒指26,500點見初步支持，反彈阻力在27,500水平。



對於內地工信部正式發放5G商用牌照，郭認為近期5G概念股雖然已炒上，個別更已由底位反彈約兩成，惟近期市場觀望氣氛濃厚，加上投資者或趁好消息出貨，預期板塊短期或出現回吐，建議投資者待深度調整後再考慮買入。期內可繼續留意中國鐵塔(00788)及京信通信(02342)等以內地市場為主的電訊設備股。



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