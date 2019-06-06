貿戰升級：香港樓市高處不勝寒　泡沫將爆破？

香港樓價屢創新高，反映主要屋苑價格的中原城市領先指數上周衝上歷史高位(詳情可瀏覽 https://bit.ly/2MwdHbp )，但隨着受中美貿易戰影響，香港股市遭受重創，樓市能繼續獨善其身嗎？著名經濟學家、哈佛大學教授Carmen Reinhart認為，香港樓市出現泡沫迹象。分析師亦預期，香港樓價下跌的可能性上升，樓市泡沫可能爆破。



外電引述Oxford Economics經濟學家Tommy Wu稱，港股最近大幅下跌，上周五(5月31日)約有三分一的恒生指數成分股進入「超賣」區域，為接近1年以來最多。未來數月甚至更長時間，情緒可能變得更為謹慎，如果股市繼續受壓，特別是若中美貿易緊張局勢沒有大幅緩解的迹象，樓價將會下跌。



中信里昂證券經濟學家Ines Lam稱，鑑於需求依然強勁且抵押貸款利率較低，樓價還有一些上漲空間。但隨着經濟放緩、就業形勢以及中美貿易戰激化，終將限制2019年樓價升勢。



法國投行Natixis SA首席亞太區經濟學家Alicia Garcia Herrero稱，解決高樓價要靠供應，香港政府有能力但不想解決有關問題。但相信隨着經濟增長放緩和中國收緊對資本外流的管制下，樓價必然會下跌。



測量師行萊坊上周表示，貿易緊張局勢與股市動盪可能限制樓價，下半年甚至可能下跌5%。物業代理利嘉閣的數據顯示，香港今年首5個月物業成交額達到1997年以來最高水平，買家在住宅、停車場、商店和寫字樓單位等各類物業上花費3,482億港元。但公司認為，貿易戰升級和股市回調可能會遏制樓市購買力，6月交易量可能按月大減達40%。



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