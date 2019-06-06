【瑞通推介】中國鐵塔購證牛證攻略

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國勞工數據疲弱，市場憧憬聯儲局減息來支持經濟，道指隔晚收報25,539點，升207點或0.82%。



恒指周三(5日)收報26,894點，升133點或0.5%，結束五連跌走勢，但27,000點關口得而復失。周四(6日)早段於26,900點附近爭持。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流出逾4,700萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾6,300萬元，反映投資者趁港股反彈部署淡倉看跌。周三其牛證街貨重貨區為收回價26,600至26,699點，而熊證街貨重貨區為收回價27,300至27,399點。



工信部發放5G商用牌照。有券商認為，美國對華為禁令不會令中國5G推動發展放緩，預期中國鐵塔於今年下半年可迎來更多催化劑。該股由月內低位1.71元急速反彈，連漲3日至周三高位2.01元，累升逾17%，在成交配合下接連升穿10天、20天和50天線。股份周四早段高開後曾倒跌約4%，低見1.9元，後市阻力留意1個月高位2.14元，並提防升勢過急有機會再作調整。輪證資金流方面，周三有近650萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄逾410萬元淨流入。



港股近期反覆調整，香港交易所股價亦跟隨向下，雖然周三反彈1.72%收市，結束4日跌勢，但未能企穩250元和主要平均線之上。股份周四早段靠穩，於250元附近上落。其好倉周三錄逾260萬元資金淨流出，淡倉同日則錄102萬元淨流入。



國家財政部抽查藥企帳目，加上第二批帶量採購藥品可能在9月底前啟動，石藥集團股價連日下挫，周三收跌4.8%報11.5元。該股周四早段繼續調整，再創逾4個月低位，暫連跌4日。周三分別有116萬和81萬元淨流入其好倉和淡倉。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購證(18664)，行使價28,600點，2019年9月到期，實際槓桿16.9倍。貼價、中短期沽證(19365)，行使價26,400點，2019年9月到期，實際槓桿11.6倍。



鐵塔輕微價外、中短期購證(29653)，行使價2.18元，2019年9月到期，實際槓桿6.6倍。



石藥輕微價外、中短期購證(16673)，行使價13元，2019年9月到期，實際槓桿6.3倍。



港交所輕微價外、中短期購證(16656)，行使價278元，2019年10月到期，實際槓桿10.5倍。輕微價外、短期沽證(19560)，行使價238元，2019年7月到期，實際槓桿15.6倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(66182)，收回價26,110點，槓桿比率32倍。熊證(66259)，收回價27,490點，槓桿比率29.6倍。



鐵塔牛證(62652)，收回價1.55元，槓桿比率3.3倍。



港交所牛證(66034)，收回價234.1元，槓桿比率11.8倍。熊證(59224)，收回價258.4元，槓桿比率27.4倍。



石藥牛證(64267)，收回價10.8元，槓桿比率6.8倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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