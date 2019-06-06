墨西哥外長：與美國會談情況良好　冀避免實施關稅

市傳美國和墨西哥的貿易談判代表在周三的會議上未能達成協議。外電報道，墨西哥外長Marcelo Ebrard表示，周三在白宮舉行的會議，重點磋商墨西哥的移民問題，而不是美國對墨西哥商品加徵關稅的計劃。



他指出，會談情況良好，美國政府尋求短期生效的措施，而墨西哥的立場是採取即時及具懲罰性的措施，希望最終能避免兩國實施關稅措施。



如果墨西哥未能採取措施阻止非法移民和毒品進入美國，特朗普向墨西哥徵收關稅的措施將在6月10日生效。



穆迪及惠譽均下調墨西哥的評級。穆迪將墨西哥展望由「穩定」調整至「負面」，確認該國長期外債評級為「A3」，外幣發行人評級、長期本幣債務評級均確認為A3。另惠譽下調墨西哥信用評級至「BBB」，為投資級別中第二低，展望由「負面」調整「穩定」。



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