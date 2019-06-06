港元拆息︰1個月期企2.04厘水平

2019年06月06日 11:20
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    (美聯社圖片)

    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息升至1.29厘；1星期拆息續降至1.42厘；與樓按相關的1個月期高企2.04厘水平；3個月期處2.15厘以上，續創年內新高。

    6/6/2019
    隔夜 1.29000厘
    1星期 1.42500厘
    2星期 1.55179厘
    1個月 2.04500厘
    2個月 2.06000厘
    3個月 2.15554厘
    6個月 2.22393厘
    12個月 2.37268厘

    5/6/2019
    隔夜 1.24929厘
    1星期 1.48214厘
    2星期 1.63500厘
    1個月 2.04679厘
    2個月 2.06000厘
    3個月 2.15107厘
    6個月 2.22786厘
    12個月 2.38143厘
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