【即市分析】美團點評守穩60元可吼

東方產經專欄作者帥哥：美團點評(03690)早前公布首季業績明顯改善，期內虧損收窄至14.33億元人民幣，去年同期則蝕210.65億元人民幣。其後股價反覆向上，今日(周四)即市重上60元關口，現升0.5%。



績後多間大行發表報告唱好，其中大和認為美團首季外賣分部較該行此前預期為強勁，而廣告業務轉化為收入亦存在很大空間，加上公司藉著擴大規模以改善單位經濟效益(unit economics)，故將其評級由「跑輸大市」升至「持有」，目標價由47元上調至63元。而美銀美林亦上調其目標價至75元，評級維持「買入」



該股自今年來反覆向上，年內累積升幅達37%，走勢跑贏大市，加上年中有望獲「北水」買賣，股價不乏上升動力，短線若能升穿並守穩於60元樓上，後市有望延續升勢，目標先睇68元，58元支持未宜有失。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html



