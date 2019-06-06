【專家樓評】陳永傑：為何黃竹坑將有「錢」途？

一年多前，為東網撰寫的「黃竹坑變天『錢』途無限」文章，果然見到顯著成果。最近黃竹坑居屋在中美貿易戰愈演愈烈的惡劣環境下，仍然連環破頂再破頂，氣勢不同凡響，走勢凌厲。



當時筆者已經指出，黃竹坑自從港鐵通車之後，早已今時不同往日，交通非常方便，進出市區不必再兜大圈及塞車。方便程度與港島其他港鐵站無大差別，物業必定有「錢」景。



不過，黃竹坑是一個由工業區變身而成的旅遊區，區內有酒店、商廈以至住宅，很多設施要重新規劃，以迎合最新發展。所以，身價與昔日大大不同，會有巨大變化。黃竹坑居屋近期展現的強勁升勢，相信只是屬於旭日初升的階段，好戲尚在後頭，應該明天會更好，必然大放光芒！



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑

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