人民幣Hibor：隔夜息漲至2.31厘　在岸價高見6.90

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息重上2厘，報2.31厘；1、2星期、1及2個月拆息報2.51至2.97厘，3、6及12個月拆息介乎3.12至3.56厘。



6/6/2019

隔夜 2.31383厘

1星期 2.51117厘

2星期 2.60917厘

1個月 2.85650厘

2個月 2.97100厘

3個月 3.12867厘

6個月 3.33750厘

12個月 3.56667厘



5/6/2019

隔夜 1.93235厘

1星期 2.38517厘

2星期 2.60683厘

1個月 2.84767厘

2個月 3.06567厘

3個月 3.17467厘

6個月 3.41400厘

12個月 3.58433厘



人民幣兌美元上升，離岸人民幣(CNH)由6.9320，回升至6.9272，最新報6.9288；在岸人民幣(CNY)則由6.9191，漲至6.9082，最新報6.9126。



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