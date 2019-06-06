人民幣Hibor：隔夜息漲至2.31厘 在岸價高見6.90
2019年06月06日 11:57
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離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息重上2厘，報2.31厘；1、2星期、1及2個月拆息報2.51至2.97厘，3、6及12個月拆息介乎3.12至3.56厘。
6/6/2019
隔夜 2.31383厘
1星期 2.51117厘
2星期 2.60917厘
1個月 2.85650厘
2個月 2.97100厘
3個月 3.12867厘
6個月 3.33750厘
12個月 3.56667厘
5/6/2019
隔夜 1.93235厘
1星期 2.38517厘
2星期 2.60683厘
1個月 2.84767厘
2個月 3.06567厘
3個月 3.17467厘
6個月 3.41400厘
12個月 3.58433厘
人民幣兌美元上升，離岸人民幣(CNH)由6.9320，回升至6.9272，最新報6.9288；在岸人民幣(CNY)則由6.9191，漲至6.9082，最新報6.9126。
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