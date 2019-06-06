5G發牌：三大電訊商確認集團獲發牌照

工信部今日(6日)正式向中國聯通集團、中國電信集團、中國移動集團及中國廣電發放5G商用牌照。聯通(00762)、中電信(00728)及中移(00941)在中午齊刊發公告，確認母公司獲發牌，3家公司股價半日升0.3%至2.5%。



聯通公布，母公司聯通集團已獲工信部發放第五代(5G)數字蜂窩移動通信業務經營許可；並批准聯通集團授權公司全資附屬中國聯合網絡通信在全中國經營5G移動通信業務。



未來公司將加快5G商用步伐，積極研究推進5G網絡共建共享，探索多種合作模式，降低建設成本；積極推進5G融合應用和創新發展，促進各行業數字化、網絡化、智能化發展，提升用戶體驗和企業效益。



中電信公布，接獲母公司中國電信集團通知，其已獲工信部發放5G牌照。公司將綜合技術、產業鏈、應用場景等發展，以市場和業務為導向開展網絡建設，加快5G商用步伐；聚焦重點垂直行業領域，發揮企業客戶市場及「雲網融合」等差異化優勢；與國內外合作夥伴共促產業繁榮，共享發展成果。



中移公布，從控股股東中國移動通信集團獲悉，獲工信部頒發5G業務經營許可，亦批准母公司將包括語音、數據、移動物聯網相關業務在內的全部「LTE/第四代數字蜂窩移動通信業務(LTE FDD)」經營範圍擴大至全國。公司將配合母公司推進5G發展，推積極做好5G網絡建設與業務營運。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj

