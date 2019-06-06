【午市重點睇】油價疲軟　英鎊弱企1.268

●美匯指數在亞洲市報97.2；圓匯續企108.2；歐元兌美元報1.123；英鎊弱見1.2682。港匯最新報7.8405。在岸、離岸人民幣變動不大，在6.91及6.92水平。金價報1,331美元。油價續弱勢，布油低見60.36美元，紐油報51.81美元。道指期貨偏軟。



●港股窄幅上落，恒生指數半日升58點或0.22%，報26,953點，5G概念散水，中國鐵塔回吐逾3%。https://bit.ly/2ZbAF9j

-保利置業盈喜，股價曾漲11%。

-融信中國擬額外發行美元優先票據。

-皇朝傢俬獲科學城入主，股價曾飆近23%。



●【即市分析】

-憧憬美國減息，航空股值博嗎？https://bit.ly/31dLzgr

-美團點評守穩60元可吼。https://bit.ly/2Wrg7g7

-滙豐再被「空軍」睇中？https://bit.ly/2wDfz7x



●A股快報：滬深3大指數半日收市向下，創業板指數跌逾1%。https://bit.ly/2XvhgzJ



●亞洲股市：日股中段升不足百點，韓股休市。https://bit.ly/2Kw0NYq



●中國工信部周四發放4張5G商用牌照。https://bit.ly/2Xs9TJx

-黃偉豪料短線炒完，待1.8吸鐵塔。

-中金料中國加快5G建設將帶動換機潮。



●香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息升至1.29厘；與樓按相關的1個月期高企2.04厘水平；3個月期處2.15厘以上，仍創年內新高。



●人民幣中間價下調42點子，報6.8945，呈兩連跌。



●人行淨回籠200億元人民幣，淨回籠200億元人民幣，另開展5000億人民幣MLF操作。



●貿戰升級：

-ING、花旗警告全球經濟恐陷金融危機以來最差。https://bit.ly/2IovZ98

-香港樓市高處不勝寒，泡沫將爆破？https://bit.ly/2ZbATNH

-唔靠中國？傳美國與非洲商家會談，拓稀土供應。



●墨西哥外長：與美國會談情況良好，冀避免實施關稅。



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