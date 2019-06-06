【專家樓評】林浩文：樓價最快第3季調整？

近期都有不少人談論中美貿易戰對樓市的影響，分別針對住宅和寫字樓市場。



一直以來，香港住宅、恒生指數、股票市場都有很大的關連性。以往樓市比股票市場滯後6個月或以上，但近年市況不斷改變，料目前只會滯後3個月。如果股票市場只是短期波動，相信對香港樓市的影響不大。相反，如果中美貿易戰、英國脫歐，令香港又或國內A股造成長期或較大的波動，很大機會影響財富效應。



最簡單的例子是，去年6月份政府推出樓市六大政策，同一時間有中美貿易談判，加上股票市場波動，因此樓價向下調整6個月。



寫字樓方面，大部分業主的持貨能力很強，如果市場上沒有大波動，相信不會有業主願意減價。現時不少寫字樓的叫價進取，如果中美貿易戰影響到財富效應、投資者的財富、國內的資金來港，料融資有困難，但要看影響有多大，以目前的環境來看，買寫字樓有一定的難度。



萊坊執行董事及估價及諮詢部主管 林浩文

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