【高盛推介】恒指反覆靠穩　購沽證選擇

高盛(亞洲)有限責任公司：恒指今日(6日)高開40點後隨即倒跌，最低見26,837點，但及後則反彈靠穩，半日收報26,953點，升58點或0.22%。



觀察恒指認股證資金流向，可見昨日(5日)資金轉向部署認沽證，錄得約660萬港元資金流入。此外，認購證於過去5個交易日共錄得約1,990萬元資金流入。



恒指昨日起開始反彈，但事實上，自上月初開始輾轉下跌，資金方面則反映出近日恒指相關輪證資金流向有上升趨勢，而個股相關輪證資金則稍為下跌。箇中原因主要是近期左右大市都是跟外圍宏觀因素，如中美貿易談判、利率走向有關。投資者為對沖風險，有不少資金留意恒指輪證。如持有短線看法，即日部署可選擇牛熊證。如持有較中線，即數日至一星期的看法，則可選擇認股證。



投資者現階段如計劃以認沽證部署對沖，可考慮價外幅度約2,000點以內，如行使價在24,900至26,900點間的產品。當中貼價的選擇可留意價外幅度約1.9%，年期約2個月的恒指購(24018)。高槓桿兼低街貨的選擇則可留意年期約2個月的恒指沽(26557)。中年期的選擇則可留意價外幅度約3.3%，年期約3個月的恒指沽(26564)。



恒指沽(24018)，行使價26,468點，2019年07月30日到期，實際槓桿20.2倍，貼價兼高槓桿。



恒指沽(26557)，行使價24,968點，2019年07月30日到期，實際槓桿22.8倍，行使價24,900至26,900點間、一個月期以上產品中，低街貨兼槓桿最高之一。



恒指沽(26564)，行使價26,078點，2019年08月29日到期，實際槓桿15.9倍，行使價26,000至27,000點間、中年期產品中，槓桿最高。



相反，投資者如計劃部署認購證，現階段行使價26,800至28,800點間、撇除6月份到期的末日輪產品後，部分價外產品面值仍較低，不足0.03元。因此投資者可留意年期約2個月的較貼價恒指購(26679)。



恒指購(26679)，行使價27,738點，2019年07月30日到期，實際槓桿25.4倍，行使價26,800至28,000點間、一個月期以上的低街貨產品中，槓桿最高。



高盛恒指牛熊證及認股證條款：

恒指沽(24018)，行使價26,468點，到期日2019年07月30日，實際槓桿20.2倍。



恒指沽(26557)，行使價24,968點，到期日2019年07月30日，實際槓桿22.8倍。



恒指沽(26564)，行使價26,078點，到期日2019年08月29日，實際槓桿15.9倍。



恒指購(26679)，行使價27,738點，到期日2019年07月30日，實際槓桿25.4倍。



免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2019年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。



本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。

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