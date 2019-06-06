【高盛推介】精選友邦及騰訊輪證

高盛(亞洲)有限責任公司：友邦昨日(5日)終止五連跌，收升約2.1%；今日(6日)繼續反彈，半日收升1.1%。



有券商預期，友邦未來3年內涵價值複合增長率達15%，及預期今年至2021財年新業務價值可按年增長17.6%至19.7%；給予「買入」評級，目標價90.42港元。



另一方面，騰訊昨日重上330元水平，收市升約1.2%；今日在330元附近爭持，半日收跌0.2%。



有券商預期，騰訊旗下金融科技及企業服務業務將加快增長，並指旗下數款遊戲的強勁表現，將可抵銷其他遊戲的弱勢；維持「買入」評級，目標價466元。



投資者如看好友邦，認購證方面可留意價外幅度約10%，年期約3個月的友邦購(18912)。投資者如計劃部署牛證，可留意市場上槓桿最高的友邦牛(58998)，收回價與現價有約4.6%差距。



友邦購(18912)，行使價81.93元，2019年08月21日到期，實際槓桿16.9倍，行使價75元至85元間、中年期產品中，槓桿最高。



友邦牛(58998)，收回價71.08元，行使價70.28元，換股比率100，槓桿比率16.6倍，市場上槓桿最高牛證。



相反，投資者如看淡友邦，可留意價外幅度約8%，年期約2個月的友邦沽(16498)。



友邦沽(16498)，行使價68.83元，2019年08月19日到期，實際槓桿14.5倍，行使價65至75元間、中年期的低街貨產品中，槓桿最高。



投資者如看好騰訊，高槓桿的選擇可留意價外幅度約6%的騰訊購(27831)。相反，投資者如看淡，貼價的選擇可留意年期約2個月的騰訊沽(25746)。此外，近日市場關注行使價在318元附近，8月到期的產品。投資者可留意當中槓桿較突出的騰訊沽(12132)。



騰訊購(27831)，行使價351.08元，2019年07月19日到期，實際槓桿17.8倍，行使價330至360元間、低街貨產品中，槓桿最高。



騰訊沽(25746)，行使價330.68元，2019年07月22日到期，實際槓桿12.9倍，貼價兼高槓桿。



騰訊沽(12132)，行使價318.68元，2019年08月26日到期，實際槓桿10.3倍，熱門條款產品中高槓桿。



高盛友邦、騰訊認購證及牛熊證條款：

友邦購(18912)，行使價81.93元，到期日2019年08月21日，實際槓桿16.9倍。



友邦沽(16498)，行使價68.83元，到期日2019年08月19日，實際槓桿14.5倍。



友邦牛(58998)，收回價71.08元，行使價70.28元，槓桿比率16.6倍。



騰訊購(27831)行使價351.08元，到期日2019年07月19日，實際槓桿17.8倍。



騰訊沽(25746)，行使價330.68元，到期日2019年07月22日，實際槓桿12.9倍。



騰訊沽(12132)，行使價318.68元，到期日2019年08月26日，實際槓桿10.3倍。



騰訊牛(63331)，收回價320.18元，行使價317.68元，槓桿比率23.1倍。



騰訊熊(65125)，收回價342.88元，行使價345.38元，槓桿比率22.0倍。



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