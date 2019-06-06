樓價UPDATES：嘉隆苑未補價賣628萬　創新高

二手樓市氣氛觀望，但居屋未補價市場仍錄高價成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●香港仔居屋嘉隆苑嘉俊閣中層6室，實用面積554方呎，原則三房間隔，2017年放盤，未補價叫650萬港元，新近減至628萬元易手，創屋苑新高，實用呎價11,336元。原業主於1991年月以82.45萬元買入單位，持貨28年轉手，升值6.6倍。



●西灣河柏匯高層H室，實用面積209方呎，開放式間隔，獲租客以每月1.35萬元租入，實用呎租約64.6元。



●跑馬地東山臺22號低層A室，實用面積約996方呎，三房間隔，以2,080萬元易手，實用呎價約20,884元。原業主持貨11年轉手，帳面獲利約1,080萬元。



●北角半山摩天大廈低層D室，實用面積1,806方呎，三房間隔，以每月7萬元連車位租出，實用呎租38.8元。



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九龍區

●大角咀奧柏‧御峯2座極高層特色戶，實用面積約1,001方呎，三房間隔，連面積599方呎的平台，日前獲租客以每月5.2萬元承租，實用呎租約52元。



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新界區

●沙田第一城10座高層H室，實用面積327方呎，叫價610萬元，議價後以599萬元易手，實用呎價18,318元。單位5年升值約71%。



●屯門麗寶大廈低層E室，實用面積238方呎，一房間隔，以363萬元沽出，實用呎價15,252元。原業主持貨6年沽出，帳面獲利190萬元。



●元朗溱柏8座頂層A室，實用面積697方呎，三房間隔，連天台，叫價880萬元，議價至849萬元沽出，實用呎價12,181元。原業主一手購入單位，持貨不足5年沽貨，升值20.5%。



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