昆侖能源：不確定陝京線管道會否被剝離

中國石油(00857)控股的昆侖能源(00135)擁有陝京燃氣管道，2018年昆能輸氣量525億立方米當中，陝京線佔494億立方米。中石油副總裁兼昆能主席凌霄於昆能股東周年大會後稱，不知道陝京線這項重要資產會否成為中央首批納入國家管網公司的資產，但相信不會犧牲昆能的利益出低價收購，因為有違國家讓天然氣產業鏈愈益市場化的方針。



他指出，現時國家組建管網公司仍未有定案，雖然是要管好「戰略管道」，但甚麼是「戰略管道」，定義難判斷。若「戰略管道」是指由西向東的大幹線，或引進海外資源的管道，可以理解，但昆能下面的陝京線只是把連接中國西部和華北地區的跨省骨幹管道，究竟是否屬於「戰略管道」，「現在我也是說不太準」。他又稱，國家組建管網公司，也會讓「三桶油」以外的企業持有一些管道。



市場有分析指中央如果要在今年公布組建管道公司，將會在冬季用氣高峰來臨之前展開，以免影響冬季供氣。如果昆能的管道要被剝離，凌霄認為，也不可能在今年8月底前完成，因資產重組過程複雜。陝京線收費雖受管制，但仍為昆能提供很好的利潤及現金流，若被剝離會影響盈利，但如果作價合理，也不見得是吃虧的事情。財務總監繆勇補充，陝京線淨資產為374億元人民幣。



被問到中央會否「強買強賣」昆能的管道資產，凌霄表示，中央一直希望天然氣產業「放開兩端(上游開採及下游銷售)，管住中間(管道傳送)」，但同時堅持天然氣產業鏈要愈益市場化，因此不可能將「中間交易過程(管道資產重組)來個行政化」，這樣有違改革的初衷。



若陝京線被剝離，凌霄強調會將資金發展城市燃氣項目、以及分布式能源或發電等運用天然氣的新能源業務，這些本來就是昆能的定位，但過去做得不足，導致掌握中國近七成天然氣供應的中石油，不能賺盡天然氣銷售的盈利，下游燃氣分銷商卻賺得盤滿缽滿。中石油販賣進口天然氣連年蝕錢，也不利行業的可持續性。如果天然氣產業市場化不足，資產就不能得到有效配置。

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