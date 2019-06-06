昆侖能源：近月眾多城燃企業洽談合作項目

中國石油(00857)明確要讓旗下昆侖能源(00135)做大終端燃氣銷售，期望盡量賺取終端市場的利潤。昆能主席凌霄稱，近幾個月「非常多」城市燃氣企業來找昆能洽談城市燃氣項目，集團亦未有特定要發展哪個地區，全國所有地區都會看。



凌霄指出，中國天然氣需求增長快速，但供應卻比不上，海外進口液化天然氣(LNG)來華卻受制於接收設施不足，建造時需經過不斷的評核和審批，周期不短，更多天然氣供應增長來自國產及今年稍後來華的俄羅斯氣。中石油手握三條主要天然氣幹道和一半進口設施，因此氣源方面現階段還是中石油最有保障。



他表示，昆能目標是2021年售氣500億立方米，相當於中石油銷售量不到25%，期望2025年該比例會在銷售量增長的同時升至30%以上。中石油將來也一定會牢牢掌握65%中國天然氣市場份額。



至於有關中石油近日調高淡季非居民天然氣價格，他解釋，所謂淡季和旺季取決於供需，是國家政策所允許，其實現在就是旺季。按政策，漲幅是不超過兩成，只是中石油決定加價後國家想「減稅降費」，讓中石油慎重考慮加幅，結果變成只有6%至7%。不過，非居民用氣價格是可以漲兩成的，因此到了取暖旺季一定要加到20%。



凌強調，中石油漲價時沒有偏袒昆能，城燃企業面對加幅都是「一視同仁」，但問題是中石油保障供應能力有限，自然更多盡量保障昆能售氣。他又指，昆能今年國產氣佔銷量比重會低於55%，進口則高於45%。現時LNG現貨價便宜是有很多因素，其實「多一船(LNG來到中國，LNG價格)就會跌」，LNG今年早前價錢回落與很多企業因應氣荒預先在去年夏季備貨有關。儘管LNG供應未來會因為陸續有產能投產而相對寬鬆，但關鏈是中國接收能力不足，「沒有人大量買就便宜」。

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