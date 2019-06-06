【即市分析】油價未跌完　中石化順勢沽

東方產經專欄作家HS哥：美國原油庫存意外上升，國際油價隔晚下挫，石油相關股今早(6日)全線下挫。中國石油股份(00857)及中國海洋石油(00883)分別跌0.1至2.7%；中國石油化工(00386)亦跌1.1%報5.09元。



美國能源資料協會(EIA)表示，上周美國原油、汽油和餾分油庫存上漲。原油庫存增加680萬桶，是自2017年7月以來最高，較5年來同期平均水平高出約6%，惟市場原本預計減少84.9萬桶。消息拖累紐約7月期油收市跌1.8美元或3.4%，是1月中以來最低，技術上更已進入熊市。



中石化為「三桶油」中表現最差，即市創下5.04元的52周新低，若認為在國際油價拖累下，其股價有機會進一步尋底，可考慮中化摩通沽(19600)，行使價4.84元，實際槓桿9倍，今年12月到期。

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