印度央行減息0.25厘　年內第3次

印度央行公布議息結果，決定減息0.25厘，至5.75厘，為年內第3次減息。



央行修正對整體通脹的預估，預期2019財年上半年通脹增速為3至3.1%，而下半年通脹增速則為3.4至3.7%；又將2020財年國內生產總值(GDP)增長預測由7.2%，調低至7%。至於貨幣政策立場，則由「中性」轉為「寬鬆」。



央行指出，增長動力已明顯減弱，主要反映在產出缺口進一步擴大；而投資活動亦急劇放緩，私人消費增長續減，情況令人擔憂。



隨着國際組織及經濟學家看淡全球經濟，市場料全球「減息潮」將至，以對抗經濟急速下滑的風險。本周，澳洲央行一如市場人士預期減息0.25厘，為近3年以來首次。

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