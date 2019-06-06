樓價UPDATES：美孚租賃成交旺　本月暫錄5宗

買家轉租，近日租市交投較買賣活躍，九龍藍籌屋苑荔枝角美孚新邨，本月暫錄至少5宗租務成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●西半山瀚然中層C室，套三房間隔，以約3,000萬元易手，實用面積910方呎，呎價約32,967元，買家為九龍區客人；原業主於2014年10月以約2,237.7萬元購入，帳面獲利約762.3萬元，升值約34%。



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九龍區



●荔枝角美孚新邨6月暫錄5宗租務成交，其中8期百老滙街122號中層A室，實用面積674方呎，大兩房間隔，望內街景，最初叫租22,000元，現以20,000元租出，實用呎租30元。



●長沙灣一號•西九龍2座中層C室，兩房間隔，實用面積約616方呎，以約24,500元放租3星期，議價後減價1,500元，以23,000元租出，實用呎租約37.3元。



●西南九龍御金‧國峯6座中層G室，實用面積471方呎，一房間隔，獲買家斥資898萬元承接，實用呎價19,066元。



●西南九龍匯璽II第2B座中層A室一房戶，實用面積約374方呎，以約20,000元放租1星期，外區單身租客睇樓一次，議價獲減價500元，以19,500元承租，實用呎租約52.1元。



●將軍澳海悅豪園2座中高層D室，實用面積432方呎，兩房間隔，雖然「無睇樓」，仍吸引同區新盤向隅客承接上車，成交價708萬元，實用呎價約16,389元。

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