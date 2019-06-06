新盤部署：御半山II期樓書上架　下周開價

2019年06月06日 15:06
  • 東網電視
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    張卓秀敏(圖左4)

    新界西北區新盤推售氣氛熱鬧。新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，旗下屯門御半山II期，已派發樓書，最快下周開價及開放示範單位，有機會月中開售。

    她透露，樓盤單位種類多元化，開放式戶面積250方呎，一房面積由304至399方呎，兩房介乎413至460方呎，三房戶由531至591方呎，特色戶面積725至854方呎。

    同時，是次聯合各大地產代理行，設立逾百間專門店加強推廣。
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