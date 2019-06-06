【即市分析】公路股勝在攻守兼備

東方產經專欄作者股博士：近期大市表現飄忽，資金追入防守性股份，除咗「兩電一煤」、REITs等高息公用股外，內地公路股收入增長穩定，現金流強勁，多年來一直維持高息政策，亦值得望多兩眼。



事實上，中資公路股受經濟周期影響較細，在電子商貿的帶動下，近年內地物流業維持理想增長，同時旅遊業的快速發展和低油價亦利好車流量，均可帶動公路股業績保持強勢。



以現價計，浙江滬杭甬(00576)、江蘇寧滬高速(00177)、越秀交通基建(01052)及深圳高速公路(00548)往績股息率分別介乎4.7至6.2厘，與一眾公用股比唔輸蝕。



另外，4股走勢仍保持硬淨，浙江滬杭甬年初至今已累升24%，江蘇寧滬、越秀交通、深高速分別亦有1%、5%及19%的升幅，走勢明顯跑贏大市，不妨吼位收集，博財息兼收。

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