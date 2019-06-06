歐央行議息前夕　三大股市靠穩

歐洲央行將於今晚(6日)公布議息結果，三大股市表現靠穩，英國富時100指數升0.25%，報7,238點；德國DAX指數微升1點，報11,981點；法國CAC指數升0.1%，報5,296點。



美國總統特朗普表示，雖然與墨西哥的談判取得了進展，但「還遠遠不夠」。他續稱，如果沒有達成協議，那麼對墨西哥的關稅將在下周一(10日)開始。



最新數據方面，德國4月經季節調整後工廠訂單按年跌5.3%；表現好過預期。



外媒報道，意大利汽車企業快意佳士拿撤回了收購法國同業雷諾的計劃。快意佳士拿股價挫3.4%，雷諾急跌逾7%。



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