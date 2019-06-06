新股專輯：和黃中國醫藥通過上市聆訊

長和(00001)持股60.2%的創新生物製藥公司和黃中國醫藥科技已通過上市聆訊。市場消息透露，該公司現正測試投資者的需求，下周初或進行預路演。美林美銀及高盛為聯席保薦人。



早前有消息指，和黃醫藥計劃集資5億美元(約39億港元)。該公司於今年4月15日向聯交所遞交主板上市申請。據初步招股文件，該公司2018年度虧損按年擴大近1.8倍，至約7,480萬美元(約5.83億港元)。



值得留意的是，長和有意將和黃醫藥持股比例降至50%以下，以提高和黃醫藥的流動性，令其不再為附屬公司，業績將不再於長和財務報表合併入帳。



文件顯示，和黃醫藥於2000年由和記黃埔有成立，2015年成為長和的全資附屬公司，並早於2006年在倫敦AIM(另類投資市場)及2016年在美國納斯達克以美國存託股份上市，代號均為HCM。若是次在香港掛牌，將成為三地上市的企業。



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