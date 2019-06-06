新股專輯：傳中國船舶租賃以招股價下限定價

消息人士透露，中船集團旗下的中國船舶(香港)航運租賃(03877)擬以招股價下限1.34港元定價，是次招股價範圍介乎1.34至1.42元，股份將於6月17日上市。



該公司發售15.34億股，以招股價下限計，集資20.55億元，所得其中60%用於鞏固船舶租賃業務；30%用作海洋清潔能源裝備的售後回租項目的資本基礎；約10%用作一營運資金。



該公司引入4名基石投資者，合共認購1.6億美元(約12.5億港元)股份，包括中國再保險認購7,500萬美元股份；中遠海運認購3,000萬美元股份；惠生工程認購2.34億港元股份；一汽認購2,500萬美元股份。



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