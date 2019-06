外媒報道,美國總統特朗普在再度公開表示,他可以向餘下最少3,000億美元總值的中國商品加徵關稅,並「在合適時間推出(do that at the right time)。」



不過,他亦說︰「但我認為中國希望達成協議,墨西哥也希望達成協議。」



在與墨西哥的談判方面,特朗普較早前曾表示取得了進展,但仍「還遠遠不夠」。他更指,如果沒有達成協議,那麼對墨西哥商品實施5%的關稅將在下周一(10日)開始。



------

