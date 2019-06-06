二手樓價指數高位回軟　按周跌0.25%

二手樓高位回落。中原城市領先指數CCL最新報188.95點，為歷史次高，上周創新高後，今周回軟0.25%。CCL(中小型單位)報188.49點，上周創新高後，今周回軟0.57%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報189.98點，按周回軟0.73%。早前三大整體指數齊升16周，創出歷史最長齊升。



分區方面，新界東CCL_Mass報200.59點，按周升0.82%，連續4周企穩200點上下。港島CCL_Mass報196.96點，按周跌0.25%，連續4周企穩197點上下。新界西CCL_Mass報170.66點，按周跌1.05%，連升5周後回軟，兼連續4周企穩170點上下。九龍CCL_Mass報185.11點，按周跌1.65%。

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