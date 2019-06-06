【市後重點睇】金價續升　港匯高見7.83水平

美匯指數於97.2上落；圓匯續企108.2；歐元兌美元報1.123；英鎊報1.268。港匯升見7.8391。在岸、離岸人民幣處6.91及6.93水平。金價升上1,335美元。布油報60.85美元，紐油報51.87美元。道指期貨升47點。



●市後關注點

-17:00 歐元區第1季國內生產總值(GDP)終值；英國央行行長卡尼在一會議講話

-18:00 國際貨幣基金組織(IMF)發布年度美國經濟評估結果，拉加德將講話

-19:45 歐洲央行公布議息結果

-20:30 美國新領失業救濟金；4月貿易帳；歐洲央行行長德拉吉記者會；加拿大4月貿易帳

-20:40 美國達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭講話

-周五凌晨01:00 美國紐約聯儲銀行行長威廉姆斯就國際經濟發表講話



●恒生指數收市升69點或0.26%，報26,965點，「六絕月」首周升64點或0.23%，結束連跌4周。https://bit.ly/2ZbAF9j



●A股快報：滬深兩市收跌1%，創指步入熊市。https://bit.ly/2XvhgzJ



●亞洲股市：日股收跌2點，油股有沽壓。https://bit.ly/2Kw0NYq



●歐洲央行將於今晚(6日)公布議息結果，三大股市表現靠穩，英國富時100指數升0.25%，德國DAX指數微升1點，法國CAC指數升0.1%。



●【名家貼士】李偉傑：越秀信託目標6元。https://bit.ly/2K0ehfw



●【股匯攻略】英鎊彈唔起要點做？https://bit.ly/31dUTAX



●【即市分析】公路股勝在攻守兼備。https://bit.ly/2wOcPo9



●【專家樓評】

-林浩文：樓價最快第3季調整？https://bit.ly/2MvIuFg

-陳永傑：為何黃竹坑將有「錢」途？https://bit.ly/2WOysTN



●5G發牌：

-三大電訊商確認集團獲發牌照。

-張智威看好中移跑贏大市。



●人民幣Hibor：隔夜息漲至2.31厘，在岸價高見6.90。



●印度央行減息0.25厘，年內第3次。



●新盤部署：御半山II期樓書上架，下周開價。



●二手樓價指數高位回軟，按周跌0.25%。

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