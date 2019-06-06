凱旋門高層戶1.8億沽　持貨7個月貶值近一成

據土地註冊處資料，九龍站凱旋門1座高層A室連一個車位，以1.8億元沽出，新買家為陳笑瑋，英文名字為CHEN XIAOWEI。該單位實用面積1,955方呎，是次成交呎價約92,072元。



資料顯示，原業主於2018年10月份以逾1.99億元購入上述單位，即持貨約7個月，帳面貶值約9.8%或1,966萬元。此外，由於物業於持有6個月至12個月內易手，需要繳付樓價15%作為額外印花稅。



不過，市場消息指出，上述交易有機會為內部轉讓，若屬實賣方將可豁免額外印花稅。

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