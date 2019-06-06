【fb直播】港股兩萬七關受阻　大手開淡係時候？

港股周四(6日)升唔起，跌唔落，繼續受制二萬七關！市場觀望周五(7日)美國非農數據，不過早前公布的「小非農」遠差過預期，新增職位只得2.7萬個，為2010年3月以來最少！經濟數據遜色，下周港股開市一於大手沽落去？



車股再獲國策扶持！發改委發文指，要積極推行「汽車下鄉」、各地不得對新能源車限行及限購，吉利汽車(00175)、比亞迪(01211)臨尾市抽升！短炒一轉好唔好？



工信部正式向三大電訊商發放5G商用牌照，得隻中國電信(00728)跑出，其他兩隻平平無奇！中國鐵塔(00788)、中興通訊(00763)齊齊急跌！5G概念炒完散水？



美國原油庫存量激增至2017年7月以來高位，紐約期油曾跌穿51美元水平，創1月中以來最低。「三桶油」千祈咪撈底？



《東網Money 18》搵來訊匯證券行政總裁沈振盈為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！



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