陳永傑：樓市第3季料整固　年底前再升5%

對於樓價指數創新高後回落，中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓價指數結束16周升勢，明顯地踏入6月，中美貿易戰轉趨激烈，買家信心轉弱，估計樓價有機會繼續回軟，但相信不會大跌。



不過，他指出，美國有機會減息，預期物業市場可受惠低息環境，不要對樓市看得太差，第3季市況會整固，第4季料再上升，料年底前樓價仍可再升逾5%，中原城市指數再望升至200點。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/

