陳永傑：樓市第3季料整固 年底前再升5%
2019年06月06日 16:41
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陳永傑
對於樓價指數創新高後回落，中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓價指數結束16周升勢，明顯地踏入6月，中美貿易戰轉趨激烈，買家信心轉弱，估計樓價有機會繼續回軟，但相信不會大跌。
不過，他指出，美國有機會減息，預期物業市場可受惠低息環境，不要對樓市看得太差，第3季市況會整固，第4季料再上升，料年底前樓價仍可再升逾5%，中原城市指數再望升至200點。
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