亞馬遜潮爆無人機數月內面世　包裹半小時送抵客戶

外媒報道，全球最大的電子商務公司亞馬遜周三在美國拉斯維加斯舉行的re:MARS大會上，首次展示其新一代的電動送貨無人機。



亞馬遜周三收報1,738.5美元，升0.52%，今年至今股價累升15.75%，最新市值8,559億美元，仍落後微軟市值9,642億美元，屈居第二大市值美企。緊隨亞馬遜之後，市值排第三的則是蘋果公司(Apple Inc.)，市值為8,399億美元。



亞馬遜全球消費者部門首席執行官威爾克(Jeff Wilke)表示，亞馬遜已經開發出全新的電動送貨無人機，並在幾個月內將用於向客戶遞送包裹。



據他介紹，這款新一代送貨無人機可以在半小時內將承載5磅(約2.26公斤）重的包裹運送到顧客手中，飛行距離可達24公里。



他並稱，新一代的亞馬遜電動無人機可以可持續的方式充電，比用汽車運送包裹更節能。



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