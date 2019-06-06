【衰過前任】特朗普常拿股市表現當政績　但實情係...

美國總統特朗普曾多次強調，美國經濟很好，更不只一次把股市創新高當成自己的功勞。惟有外國傳媒統計了自他上任以來，美國股市的表現。結果發現在他任內，股市表現實際上遠不如前任總統奧巴馬。



特朗普就職至今已過了兩年多，由他上任起計，截至上月底(5月31日)，標準普爾500指數上升了21.4%，道瓊斯指數上升25.2%，納斯達克指數為34.2%。



然而，若比較前任總統奧巴馬，在相同任期時段內，標指、道指、納指的升幅，分別為56.4%、50.6%及92.9%。股市上升幅度遠遠高於特朗普。



特朗普不時在各種場合、及在社交媒體上說美國經濟會更好，更將美股創新高歸功於自己；其後股市出現調整時，他又屢次批評聯儲局主席鮑威爾，稱其胡亂加息導致股市下跌。



Pacific Life Fund Advisors資產管理主管Max Gokhman則認為，股市上升是由於「2017年稅收改革的影響，使美國免受後來關稅的衝擊。」但他認為，增長已到了末期，再也經不起更多關稅的折騰。

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