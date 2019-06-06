周大福全年純利升11.8%　連特別息派50仙

周大福(01929)公布，截至2019年3月31日止全年，公司股東應佔溢利45.77億港元，按年升11.8%，每股盈利45.8仙，派付末期股息每股20仙及特別股息每股30仙。



期內，受惠於新增零售點及黃金產品表現強勁，營業額按年增長12.7%至666.61億元。當中，香港、澳門及其他市場的營業額按年增長8.4%，中國內地則增長15.3%。



同店銷售方面，港澳以及中國內地同店銷售分別錄得8.7%及3.4%之升幅，主要受平均售價上升所帶動。

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