【北水追蹤】買工行過端午　沽鐵塔大連港

端午假期前夕，港股走勢反覆，全日升69點，報26,965點。港股通全日成交額逾58億元，佔主板成交約8.69%，淨流入金額近4.5億元人民幣，為連續19個交易日錄得淨流入。



工商銀行(01398)繼續獲北水青睞，其港股通錄得3.96億元淨流入；中國銀行(03988)則錄得淨賣出3.44億元。



內地首發5G商用牌照，惟一眾相關概念股卻「見光死」。中國鐵塔(00788)之港股通淨流出1.37億元；中興通訊(00763)亦錄得淨沽出3,679萬元。



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另外，信義光能(00968)股價重挫7.7%，但北水淨買入9,336萬元。



大連港(02880)獲招商局提全購，其港股通淨流出1.41億元；比亞迪股份(01211)及青島啤酒股份(00168)之港股通分別淨流出9,570萬元及7,504萬元。



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