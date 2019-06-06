新股專輯：錦欣生殖醫療傳集資約4億美元

市場消息指，周三(6月5日)已通過上市聆訊的輔助生殖醫療服務商錦欣生殖醫療集團，計劃於下周二開始路演，集資約4億美元(約31.2億港元)。摩根士丹利及中信里昂證券為聯席保薦人。



該公司由中國醫療服務商成都錦欣醫療投資管理集團分拆出來。據初步招股文件，該公司2018年全年利潤及全面收入總額2.12億元人民幣(下同)，按年增長6.83%；經調整淨利潤2.50元，按年升26.04%；收入按年增加39.11%至9.21億元，其中旗下西囡醫院集團提供的輔助生殖服務為主要收入來源，佔比達58.5%。研發開支按年上升16.26%至1,198.2萬元。



集資所得將用於拓展及升級中國網絡和招聘醫療專業人士；收購目前無經營的中國省份額外輔助生殖醫療機構；用於投資研發；收購輔助生殖服務服務鏈的輔助生殖服務提供商及業務；改善品牌專注度及中國和美國對輔助生殖服務的整體專注；營運資金及一般企業用途。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/