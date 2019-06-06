4月私宅落成量1545伙　按月大增2.5倍

差餉物業估價署資料顯示，今年4月私人住宅落成量1,545伙，較3月份錄得的432伙，上升約2.5倍。



截至4月份，落成單位共2,516伙，當中1,179伙來自新界區，九龍及港島分別佔867伙及470伙，相比全年預測約20,415伙，至今只達標約12.3%。



以實用面積劃分五類戶型，首4個月落成集中為細單位，以431方呎以下單位佔1,881伙最多。其次431至752方呎戶型也有299伙。

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