啟德舊跑道區住宅地王公布落選標價　次高價輸7.2億

啟德舊跑道區第4C區2號維港海景住宅地，上月初由會德豐地產、恒基地產(00012)、新世界發展(00017)等6家財團，以125.9億港元合作投得，每方呎樓面地價19,636元，更創九龍東新高。



地政總署公布其餘5家落選財團都投標金額，第二最高出價逾118.69億元，較批出價低逾7.2億元，差幅約5.7%。以總樓面641,180方呎計算，每呎出價約18,513元。排名第三的標價亦很接近，金額逾118.06億元。



是次有一家財團出價低於100億元，標價為81億元，比起中標價低出44.9億元，幅度約35.7%。

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