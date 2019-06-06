整體商廈租金指數按月跌0.7%　灣仔銅鑼灣最傷

各級寫字樓租金指數全線回落。差餉物業估價署資料顯示，截至4月份，整體私人寫字樓租金指數報263.4點，按月回落0.7%。以各等級劃分，甲級商廈租金指數報275點，按月微跌0.2%，而乙級及丙級寫字樓的租金指數則報255.4點及232.5點，分別較對上一個月減少1.2%及2.1%。



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若以地區劃分，4月份灣仔及銅鑼灣甲廈租金指數報268.2點，按月大跌2.5%，而尖沙咀則報233.5點，較對上一個月回落1.6%。不過上環及中區租金指數企硬，4月份報376.5點，按月升2.8%。



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