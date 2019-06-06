周大福︰零售放慢仍可控 擬內地新增500分店
2019年06月06日 18:47
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周大福珠寶(01929)去年度純利升逾一成，董事總經理黃紹基表示，即使近月零售有所放慢，惟亦是可控及預期之內，又指中美貿易戰前景未明朗，公司會透過提升產品及服務等來吸引銷售，預計今年度港澳同店銷售錄低單位數增長。
執行董事鄭炳熙透露，公司4至5月份同店銷售錄中單位數下跌，較上一季度轉弱，惟相信主因是高基數效應所影響。
集團計劃今年度在港澳新增6至7間分店，他稱主要分布在新界民生區。至於內地將擬新增500間分店，以加盟店為主。
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