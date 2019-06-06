觀塘全層工廈拆細15單位招租　月租5500元起

Q房網香港營業董事張漢傑表示，觀塘偉業街160號美康工業大廈8樓全層PARAGON MH百利港美康工作室 ，面積共約4,350呎，分拆為15個多用途工作室，建築面積由187至305方呎，月租由5,500元起，平均呎租30元至35元。



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他續指出，上述項目獲屋宇署及有關部門合法批則，並獲業主斥資逾500萬元翻新及裝修。部分單位為有窗工作室，每個單位設有獨立分體式冷氣、免費高速WI-FI服務，獨立收信箱，電子門鎖系統、清潔服務、24小時監控系統。



此外，他表示，該項目採用會所式工作坊概念，租客享有會籍，可免費使用多個工作坊地點的共享空間及會所服務。

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