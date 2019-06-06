上車全供略：元朗區搵盤　放眼單幢樓

住宅樓價逐步返回高位，細價盤源買少見少，新欄目《上車全供略》將搜尋各區上車盤，助大家作出最精明的選擇。若預算以三至四球置業，可放眼近年交通顯著改善的元朗區。區內不少單幢物業入場費，普遍比大型屋苑吸引，代理透露，區內約有6個叫價低於400萬元的單幢物業放盤，其中昌盛大廈低層A室，叫價低至348萬元。



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中原王勤學透露，上述單位屬該大廈暫時唯一放盤，實用面積264方呎，每方呎放售價約13,182元。資料顯示，該廈對上一宗成交於去年中錄得，項目高層C室，實用面積266方呎，以326萬元沽出，實用呎價12,256元。



以昌盛大廈該放盤入場單位叫價計算，並交吉交易，最多可承做九成樓按，首期需付34.8萬元，假設買家為首置客，只需支付樓價的2.25%作從價印花稅，即約7.83萬元。以現時普遍供樓息率約2.375厘，還款期25年計算，每月供款約1.39萬元。



昌盛大廈樓齡約38年，僅提供約40個單位。物業距離西鐵元朗站約10分鐘步程，區內發展成熟，除了有大型商場外，亦有不少小商戶，滿足住客日常所需。事實上，區內亦有規模較大的單幢盤，提供更多放盤選擇，但入市預算略高。



王勤學補充，好順福大廈低層L室入場單位，實用面積274方呎，業主以405萬元放售，呎價14,781元。以此放盤計算，貸款額上限為360萬元，即首期45萬元，首置買家需付逾9.11萬元物業印花稅。同以普遍供樓息率及長還款期計算，每月供款約1.59萬元。



好順福大廈樓齡31年，與西鐵朗屏站有約6分鐘路程，每層有12個單位，共提供約246伙。該廈現時約有6個放盤，中層B室面積398方呎，叫價600萬元，呎價15,075元。



資料顯示，屋苑成交個案相對較多，面積274方呎的中層F室，近日以408萬元沽出，呎價14,891元。



值得注意的是，由於單幢盤提供的單位不多，若大廈要維修時，住客要分擔的費用就較高。不過，代理指出，元朗區大部分單幢項目已完成維修，故買家不用擔心保養問題。



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