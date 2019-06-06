香港興業國際7.6億收購衙前圍道合勤名廈

香港興業國際(00480)公布，其間接全資擁有之附屬公司，以7.6億元向曾玉橋及合勤投資有限公司，收購九龍衙前圍道148號合勤名廈。該廈為一幢18層高，合共有24個住宅單位及29個車位之住宅大廈，總建築面積約33,000方呎。該物業現出租予住宅租戶及將以「現狀」並連同租約出售予買方。以大廈建築面積計算，是次成交呎價約23,030元。



該該集團指出，收購事項有助於強化及擴充本集團之物業投資組合，提高租金收入及符合本集團之業務策略。該物業於截至2019年4月30日止年度所產生的租金收入約為890萬港元，而年度物業管理費為210萬元。該物業除稅後租金收入將約為568萬元。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



