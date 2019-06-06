歐洲央行維持利率不變

歐洲央行一如預期宣布維持基準利率於零水平，邊際貸款利率及存款利率亦分別不變於0.25厘及負0.4厘。該行並修訂利率前瞻指引，承諾維持低息的日期，由今年底押後至明年上半年。



該行9月起向銀行提供新一筆低息貸款─定向長期再融資操作(TLTRO)，利息低至存款利率加0.1個百分點。

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