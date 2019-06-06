新股專輯：貴州銀行申請主板上市

貴州銀行遞交主板上市申請，聯席保薦人為農銀、建銀及中信里昂。



據初步招股資料，貴州銀行於2012年成立，由遵義、安順、六盤水三家城市商業銀行合併而成，為貴州省唯一一家省級城市商業銀行，以去年淨利息收益率和淨利差達2.82%及2.66%計，於今年5月底止在香港上市的所有城商銀行中排名第二。



截至3月底止，該行擁有8家分行及207家支行，總資產值3620.45億元人民幣(下同)，首季營業收入按年增加近22%至25.34億元，淨利潤升27.6%至9.57億元。截至今年3月底止首季，該行首季平均總資產回報率及平均權益回報率分別錄1.09%及14.75%，均按年輕微提升；首季不良貸款率錄1.2%，而2018年全年為1.36%，按年下降0.24個百分點。



早前有外電報道，貴州銀行計劃年內來港上市，集資最多10億美元(約78億港元)。



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