【產經專題】銀行爆存款爭奪戰　賺息點揀好？

臨近半年結，本地銀行隨即爆發存款爭奪戰，以獲得大額資金「粉飾櫥窗」。近月本地四大銀行已率先拉開戰幔，推出存款優惠吸納資金，一年期定存利率高見2.1厘，戰況異常激烈。



根據滙豐銀行、恒生銀行(00011)、中國銀行(香港)(02388)及渣打銀行(香港)職員提供的資料，目前3個月至1年期的年利率介乎1.5厘至2.1厘之間。



銀行「搶存款」情況轉趨白熱化，縱觀各行一年期定期存款，以恒生銀行最進取，年利率達2.1厘，而滙豐銀行亦高見2厘，中銀香港及渣打香港則同為1.95厘。至於三及六個月期方面，亦以恒生銀行提供的1.9厘及2.05厘穩佔最高息寶座。銀行搶錢熱潮或於「半年結」後完結，屆時存款利率或會回落，存戶宜把握良機！



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為求力吸短線資金，近期恒生銀行更將一個月定期存款利率，調高至1.7厘。該行同時推出限時優惠，月底前經該行網上或流動理財服務應用程式，以「合資格新資金結餘」敍做9個月定期存款，年利率可達2.3厘，而3個月年利率則為2厘，於市場上處較高水平，不過最低存款額須達50萬元。以50萬存款額及2.3厘年利率計算，9個月後可淨袋利息8,625元。



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